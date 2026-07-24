Sabato 25 luglio, i Negramaro saranno a Villa Manin per un concerto. Dopo un anno di successi e il tour nei palasport, tornano in estate con “Una storia ancora semplice”. È la prima volta in 10 anni che si esibiscono ai festival outdoor. L’evento rappresenta l’ultima occasione per vederli dal vivo prima di una lunga pausa.

Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso. Questa nuova tappa del viaggio della band capitanata da Giuliano Sangiorgi vedrà anche un esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia, sabato 25 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - NEGRAMARO protagonista sabato 25 luglio a Villa Manin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Negramaro, un esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia, il 25 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo Il 25 luglio 2026, i Negramaro si esibiranno a Villa Manin di Codroipo in un concerto esclusivo in Friuli Venezia Giulia.

Leggi anche: Luca Carboni venerdì 10 luglio in concerto a Villa Manin

NEGRAMARO protagonista sabato 25 luglio a Villa ManinDopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con Una storia ancora semplice, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima vol ... udine20.it

Negramaro, un esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia, il 25 luglio 2026 a Villa Manin di CodroipoI Negramaro tornano nell’estate 2026 con Una storia ancora semplice, con un esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia, in programma sabato 25 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo ... 361magazine.com