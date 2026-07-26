Un vigile urbano di Gubbio, accusato di peculato, è stato assegnato a un nuovo incarico. La modifica riguarda l’agente coinvolto in un’indagine della Procura di Perugia, partita alcuni mesi fa. La decisione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità del cambio di ruolo. L’agente rimane sotto inchiesta, ma non sono state rese note eventuali conseguenze o provvedimenti disciplinari.

Cambia incarico l’agente della polizia locale di Gubbio denunciato nei mesi scorsi per peculato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Perugia. La giunta comunale ha infatti disposto il suo trasferimento dal servizio di polizia municipale al settore finanziario, organizzazioni e servizi strategici, adottando una deliberazione che dispone la "mobilità interna d’ufficio con procedura d’emergenza in posto di lavoro compatibile con l’esito del procedimento contenuto nel verbale dell’Ufficio provvedimenti isciplinari", organismo che si era espresso sul caso a marzo. Il provvedimento stabilisce inoltre la permanenza del dipendente nella medesima area professionale degli Istruttori, categoria economica C2, con un inquadramento professionale che sarà poi adeguato in base a quanto previsto dal regolamento comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigile urbano accusato di peculato. Un nuovo incarico all’agente

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