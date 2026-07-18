Un uomo è stato fermato dalla Polizia locale di Pescara, accusato di aver aggredito un vigile urbano durante un controllo nel centro cittadino. Dopo avergli chiesto i documenti, l’individuo ha reagito con violenza, colpendo il vigile. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia locale di Pescara con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un vigile urbano impegnato nei controlli del territorio nel centro cittadino. L'episodio è avvenuto nella zona di piazza della Repubblica, dove un agente in servizio di pattugliamento a piedi è stato prima insultato senza apparente motivo da un uomo in transito. Alla richiesta di esibire i documenti, secondo quanto riferito dalla Polizia locale, il fermato avrebbe reagito con pugni e calci. L'uomo sarebbe stato in evidente stato di alterazione psicofisica. Sul posto sono intervenuti un secondo agente e, successivamente, altre pattuglie oltre a personale della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri, che hanno bloccato l'aggressore e lo hanno accompagnato in Questura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Pescara, gli chiede i documenti e picchia un vigile urbano

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