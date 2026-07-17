Un uomo in sella a un motorino ha ignorato l’alt della polizia locale a Legnago e non si è fermato. Quando gli agenti lo hanno inseguito, ha reagito lanciando il casco contro uno di loro. Durante l’episodio, un vigile urbano è stato inseguito e ferito. La persona coinvolta è il fratello di un noto personaggio pubblico. La polizia ha fermato il motociclista poco dopo, e sono in corso accertamenti.

In sella al motorino, non si è fermato all’alt della polizia locale, e quando si è visto messo alle strette, ha impugnato il casco scagliandolo contro un agente. Mattinata di follia ieri tra Legnago e Terrazzo. Un 40enne italiano residente nel Padovano che viaggiava in centro a Legnago su un motorino con uno specchietto non in regola, è stato invitato a fermarsi dagli agenti della Locale, che gli hanno intimato l’alt, volendolo sottoporre ad accertamenti. Il padovano, però, che pare stesse viaggiando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha accelerato lasciandosi alle spalle il posto di blocco. Ne è nato un inseguimento per ben circa dieci chilometri, durante il quale lo scooterista ha imboccato anche la pista ciclabile, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Vigile urbano inseguito e ferito a Legnago: è il fratello di Lele Mora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano celebra il nuovo libro di Lele Mora al Justme MilanoA Milano si è tenuta una serata dedicata alla presentazione del nuovo libro di Lele Mora al locale Justme.

“Quando gli ho detto che ero incinta…”. Simona Ventura e la reazione di Lele MoraDurante una conversazione, Simona Ventura ha raccontato di aver annunciato la gravidanza a Lele Mora.