Una giovane persona è stata esclusa dal lavoro come addetto alla sicurezza in provincia di Piacenza a causa del suo saluto romano. La Prefettura ha comunicato che per svolgere quel ruolo è necessario essere antifascista. La decisione è arrivata dopo verifiche sulla sua militanza politica. La normativa specifica vieta l’impiego di persone che abbiano compiuto gesti riconducibili a simboli fascisti. La questione riguarda l’applicazione delle regole di sicurezza e di rispetto dei principi democratici.

Per fare il buttafuori in provincia di Piacenza devi essere antifascista. L’ennesima bollatura, questa volta, arriva dalla Prefettura emiliano. Un giovane si è visto negata la possibilità di svolgere la mansione di addetto alla sicurezza per via della sua militanza politica. L’azienda per la quale lavora ha presentato istanza per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del lavoratore, ma per tutta risposta la Prefettura ha rigettato l’istanza. La motivazione? L’assenza dei requisiti richiesti, come riporta il quotidiano Libertà di Piacenza, perché nel 2019 è stato segnato per una rissa - procedimento poi archiviato - e perché la digos di Roma lo ha indicato come partecipante, nel 2025, alla commemorazione dei militanti missini di Acca Larenzia - assassinati brutalmente nel 1978 - che si tiene, ogni anno, il 7 gennaio nella Capitale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vietato lavorare se hai fatto saluti romani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

John Davis: The Vatican Isnt Selling God — Its Selling Fear | Next Level Soul

Notizie e thread social correlati

Vietato toccare la Coppa del Mondo? No se sei Alcaraz, Bardem o hai comprato un biglietto da 150 mila dollariAlcuni individui, tra cui il tennista Alcaraz e l’attore Bardem, hanno potuto toccare la Coppa del Mondo durante un evento speciale.

Saluti romani per Ramelli: assolte 19 personeLa Corte d’Appello di Milano ha assolto 19 persone coinvolte in un episodio del 2019 durante una commemorazione, in cui sono stati contestati loro...

Argomenti più discussi: Dazi, cos’è il ‘lavoro forzato’ dietro ai nuovi balzelli di Trump; Amedeo Pagani: A Nolan avrei vietato Elena, Netflix mi inviò il manuale per fare un film. Barbara Alberti? Mai divorziato; Vietato lavorare se hai fatto saluti romani | Libero Quotidiano.it; Giuseppe Conte, rivolta a Sant'Anna di Stazzema: A parlare non lo vogliamo | Libero Quotidiano.it.

Ricordiamo che è vietato avere un procuratore se hai meno di 16 anni E i genitori di sto povero bambino devono vergognarsi x.com