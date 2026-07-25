Vietato toccare la Coppa del Mondo? No se sei Alcaraz Bardem o hai comprato un biglietto da 150 mila dollari

Alcuni individui, tra cui il tennista Alcaraz e l’attore Bardem, hanno potuto toccare la Coppa del Mondo durante un evento speciale. La coppa, che pesa circa sei chili, è conservata a Zurigo e può essere toccata solo da campioni del mondo e capi di Stato, secondo le regole della FIFA. Chi ha acquistato un biglietto da 150 mila dollari ha avuto la possibilità di avvicinarsi al trofeo, che normalmente resta fuori dalla portata del pubblico.

Toccare i sei chili dell'autentica Coppa del Mondo è un privilegio riservato a pochissimi. Il trofeo originale è custodito nella sede della Fifa a Zurigo e, da regolamento, può essere maneggiato soltanto dai campioni del mondo e dai capi di Stato. Eppure, dopo il trionfo della Spagna, sul prato del MetLife Stadium si sono visti, tra gli altri, anche Carlos Alcaraz e l'attore Javier Bardem festeggiare insieme ai giocatori e posare con la Coppa tra le mani. Una scena che ha riacceso il dibattito sul rispetto del protocollo dopo l'irruzione di Salt Bae durante la premiazione dell'Argentina nel 2022 in Qatar. All'epoca la Fifa finì al centro delle polemiche per l'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco di Salt Bae, ristoratore turco, ospite Vip di Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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