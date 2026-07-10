La Corte d’Appello di Milano ha assolto 19 persone coinvolte in un episodio del 2019 durante una commemorazione, in cui sono stati contestati loro saluti romani. I giudici hanno confermato l’assoluzione già pronunciata in primo grado per 23 militanti di estrema destra, ritenendo che il fatto contestato non sussista. La decisione riguarda persone accusate di aver effettuato il gesto durante l’evento commemorativo.

Sono state assolte 19 persone accusate di aver fatto il saluto romano per la commemorazione di Ramelli. I fatti risalgono al 2019 La Corte d’Appello di Milano ha confermatole assoluzioni di 23 militanti di estrema destraperché il fatto non sussiste. Ciò in merito ai saluti romani che vennero fatti nel 2019 perRamelli. Saluti romani, il legale degli imputati: “Questa è una situazione che si trascina con un costo pubblico non di poco conto” Secondo il legale questa causa è servita solo a spendere tanti soldi:“E questo non vale solo per l’esecuzione della pena, ma anche per la fase precedente. E’ una situazione che si trascina con un costo pubblico non di poco conto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Saluti romani per Ramelli: assolte 19 persone

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