Viery al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo difensore della Fiorentina

Un nuovo difensore brasiliano si unisce alla rosa della Fiorentina, arrivando come primo acquisto nel reparto arretrato. La società viola ha ufficializzato il trasferimento e ha comunicato le quotazioni e le statistiche del giocatore, che si è distinto in campionati brasiliani. Dragusin, già presente in rosa, viene affiancato da questo giovane talento, considerato un investimento a lungo termine. La firma del contratto è stata annunciata questa mattina, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

La Fiorentina investe sui giovani talenti. Sembra questo il mantra di Paratici che in difesa si è assicurato anche il pupillo Dragusin. Ma il suo primo colpo in assoluto arriva dal Brasile. Viery Fernandes, difensore centrale classe 2005 prelevato dal Gremio per circa 15 milioni di euro più bonus. Mancino, tecnico e abile nell'impostare l'azione dal basso, Viery è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Reduce dalla vittoria del Campionato Gaucho 2026, ha già collezionato 36 presenze tra Brasileirão e Copa Sudamericana, con 2 gol e 2 assist. Un innesto di prospettiva per rinforzare una difesa viola che nella scorsa stagione aveva mostrato diverse difficoltà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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