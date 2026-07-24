Dragusin al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo difensore della Fiorentina

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Radu Dragusin è arrivato in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro alla Fiorentina, con obbligo di riscatto a 17,5 milioni. Il difensore romeno, che ha giocato al Tottenham, torna in Serie A. La sua quotazione al fantacalcio è stata aggiornata, e le sue statistiche mostrano una presenza regolare in campo, con numeri che includono interventi difensivi e partecipazioni nelle partite recenti.

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Fabio Paratici inaugura il suo mercato alla Fiorentina abbracciando un giocatore che conosce benissimo: Radu Dragusin. Il difensore romeno torna in Serie A dopo l'esperienza al Tottenham, trasferendosi a Firenze con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni. Classe 2002, Dragusin era stato lanciato dalla Juventus sotto la gestione Paratici-Cherubini e, nel 2024, era stato proprio Paratici a portarlo con sé al Tottenham dopo l'ottima stagione al  Genoa. L'avventura in Premier è stata condizionata da un grave infortunio al legamento crociato, che lo ha tenuto lontano dal campo per tutto il 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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