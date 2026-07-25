Il presidente della Federcalcio sta valutando attentamente la scelta di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale, dopo il rifiuto di Pep Guardiola. La decisione è stata presa dal direttore tecnico e dall’advisor, ma il presidente deve ancora confermarla. Contestualmente, ci sono proteste politiche legate alla gestione del caso Russia, che stanno influenzando le riflessioni sulla nomina.

Ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il "no" di Pep Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo, ma il presidente della Figc deve considerare l'intero quadro prima di ratificare la scelta fatta dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo., Questo soprattutto a seguito della tempesta di natura politica emersa nelle ultime ore, quando l'ufficialità di Pirlo come allenatore azzurro sembrava davvero vicina. Tutto ruota attorno al ruolo del tecnico come global ambassador di Fonbet, il principale bookmaker russo, nato grazie al legame con questa agenzia di scommesse da parte del presidente dell'attuale club di Pirlo, lo United Fc di Dubai, Sergey Lomakin. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Ombre su Pirlo ct: proteste dei politici per il caso Russia. Malagò riflette, possibile dietrofront?

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