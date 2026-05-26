Picierno contro Pirlo | firma palloni a Mosca certe cose non le capisce

La vice presidente del Parlamento europeo ha criticato pubblicamente un ex calciatore, affermando che ha firmato palloni a Mosca e che alcune azioni dimostrano una mancanza di comprensione. La dichiarazione si rivolge direttamente al noto ex campione del mondo, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa presa di posizione. La polemica riguarda comportamenti attribuiti all’ex calciatore e si inserisce in un contesto di discussione pubblica più ampio.

Rispondendo a un post su X che chiede il suo intervento in relazione a un video che mostra Pirlo durante un evento in Russia, intento a firmare palloni, l’esponente del Pd scrive: “C’è una cosa che non deve essere verificata, perché è chiara da sempre. I soldi possono comprare molte cose, possono persino, incredibilmente, portare un campione dello sport a firmare palloni a Mosca nelle stesse ore in cui quel regime criminale ammazza civili in modo indiscriminato e minaccia paesi europei. Quello che i soldi non possono comprare invece è la credibilità, la postura, il saper stare nelle cose del mondo con onore e schiena dritta. Un grande peccato che Pirlo queste cose evidentemente non le abbia capite”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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