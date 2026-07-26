Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 19 | 25
Il raccordo anulare a Roma tra Laurentina e Pigneto è stato riaperto questa sera, dopo essere stato chiuso. La riapertura è stata comunicata da Astral, che gestisce il servizio di mobilità nella regione Lazio. La strada era stata temporaneamente chiusa e ora è di nuovo accessibile nel senso di marcia. La notizia è stata diffusa alle 19:25 del 26 luglio 2026 tramite il servizio di infomobilità regionale.
Astral infomobilità mobilità un servizio nella regione Lazio partiamo dal raccordo anulare riaperto il tratto tra Laurentina e puntine nel senso di marcia in seguito alla chiusura per incendio con la circolazione ora tornata regolare sempre sul raccordo anulare con Internet tra Prenestina e Casilina causa dell'incidente in entrata verso Roma code per incidente sulla via Pontina da Romano per l'autostrada e rallentamenti sulla A24 roma-teramo tra Carsoli Oricola iccastelmadama stavolta traffico Ci spostiamo sulla SR 82 della Valle del Liri code per incidente nel comune di Pico correttore in cemento di che senso unico alternato da dare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 26 luglio 2026, la circolazione sulla rete stradale di Roma e del Lazio è segnalata con condizioni variabili.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 19 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna tra Pontina e due sensi.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 19 | 10.
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