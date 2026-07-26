Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 19 | 25

Notizia in breve

Il raccordo anulare a Roma tra Laurentina e Pigneto è stato riaperto questa sera, dopo essere stato chiuso. La riapertura è stata comunicata da Astral, che gestisce il servizio di mobilità nella regione Lazio. La strada era stata temporaneamente chiusa e ora è di nuovo accessibile nel senso di marcia. La notizia è stata diffusa alle 19:25 del 26 luglio 2026 tramite il servizio di infomobilità regionale.