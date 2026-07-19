Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 07 | 25

Notizia in breve

Alle 7:25 del 19 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna tra Pontina e due sensi. La viabilità è rallentata nella zona, con code e congestione che interessano entrambe le direzioni. Nessuna informazione su incidenti o blocchi specifici, ma il flusso veicolare risulta notevolmente rallentato in quella tratta.