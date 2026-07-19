Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 07 | 25
Alle 7:25 del 19 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna tra Pontina e due sensi. La viabilità è rallentata nella zona, con code e congestione che interessano entrambe le direzioni. Nessuna informazione su incidenti o blocchi specifici, ma il flusso veicolare risulta notevolmente rallentato in quella tratta.
Astral infomobilità un saluto un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata esterna ode tra Pontina e due sensi per traffico intenso sulla litoranea Lido di Ostia e Ardea mentre sulla Nettunense segnaliamo code per incidente all'altezza di Anzio in direzione Aprilia che così a tratti tra Aprilia e Campo di Carne in direzione trasporto pubblico da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro a treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi in cui termine previsto per il 30 agosto in alternativa possibile la vicina stazione Ottaviano mentre per le ferrovie regionali sulla ferrovia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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