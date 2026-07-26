Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 26 luglio 2026, la circolazione sulla rete stradale di Roma e del Lazio è segnalata con condizioni variabili. La redazione di Astral Infomobilità, servizio regionale, comunica lo stato attuale della viabilità. Non sono state riportate chiusure o restrizioni significative che influenzino il traffico. La situazione può variare nel corso della giornata, si consiglia di consultare aggiornamenti ufficiali per eventuali modifiche.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta scorrevole in queste prime ore del mattino ricordiamo che oggi dalle ore 9 alle ore 22 sarà in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Cassino la circolazione rallentata tra Ciampino e Colle Mattia per un incendio in prossimità dei binari che ha danneggiato i cavi elettrici della linea rallentamenti fino a 30 minuti in fila e rallentata anche la Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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