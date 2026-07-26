Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 18 | 25

Notizia in breve

Un incidente ha causato rallentamenti sul raccordo anulare in zona nord, secondo quanto segnalato da Astral infomobilità. La viabilità è congestionata e si registrano code in entrambe le direzioni. La situazione si è verificata alle 18:25 e riguarda un tratto della rete stradale gestita dalla regione Lazio. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o tempi di ripristino. La circolazione rimane sotto osservazione.