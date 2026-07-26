Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 18 | 25
Un incidente ha causato rallentamenti sul raccordo anulare in zona nord, secondo quanto segnalato da Astral infomobilità. La viabilità è congestionata e si registrano code in entrambe le direzioni. La situazione si è verificata alle 18:25 e riguarda un tratto della rete stradale gestita dalla regione Lazio. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o tempi di ripristino. La circolazione rimane sotto osservazione.
Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare a causa di un incendio il traffico a entrambe dire c'entra Laurentina puntina sempre sul Raccordo Anulare all'interno si segnalano anche cose per un veicolo in fiamme nei pressi dell'uscita di via del Mare in entrata verso Roma code per incidente sulla Pontina altezza Castel Romano sempre sulla Pontina altezza Aprilia in direzione Roma stavolta per traffico nelle autostrade rallentamenti sulla diramazione Roma nord tra Settebagni raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo sulla SS 82 della Valle del... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 26 luglio 2026, la circolazione sulla rete stradale di Roma e del Lazio è segnalata con condizioni variabili.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 07:25Alle ore 07:25 del 18 luglio 2026, si segnala una condizione di viabilità sul Grande Raccordo Anulare a Roma.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 19 | 10.
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it
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