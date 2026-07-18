Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 07 | 25
Alle ore 07:25 del 18 luglio 2026, si segnala una condizione di viabilità sul Grande Raccordo Anulare a Roma. La situazione è aggiornata da Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio dedicato alle informazioni sul traffico. Non sono state riportate chiusure o incidenti significativi in questa fascia oraria. La circolazione appare regolare, senza particolari disagi o code.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare un cantiere mobile rallenta il traffico tra le uscite Roma Fiumicino ed Ostiense in carreggiata esterna sulla strada statale Aurelia per incidente strada chiusa al transito veicolare a Torrimpietra in prossimità dell'incrocio con via del Casale di Sant'Angelo nei due sensi di marcia in via di Pratica per un cantiere attivo traffico rallentato tra Casale Capocotta e il Villaggio Azzurro nelle due direzioni ci spostiamo in via Tuscolana Rocca Priora dove si sta in coda per l'intenso traffico in prossimità... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 di oggi, sulla strada tra Roma e Firenze si registrano due chilometri di coda.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:10Alle 18:10 del 7 luglio 2026, un incidente ha causato rallentamenti sulla viabilità nella regione Lazio.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 15 | 25.
Termovalorizzatore di Santa Palomba, il sindaco di Albano Massimo Ferrarini presenta osservazioni alla Regione Lazio. Critiche su salute, ambiente, viabilità, risorse idriche e costi per le famiglie #albanolaziale #castelliromani #termovalorizzatore #castellinot facebook
La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 20:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare in ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it