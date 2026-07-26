Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 17 | 25

Notizia in breve

Alle 17:25 del 26 luglio 2026, un servizio di Astral infomobilità ha segnalato un intervento sul raccordo anulare a Roma. Non sono stati forniti dettagli su cause o coinvolti. La circolazione sulla strada è stata segnalata come rallentata o in difficoltà. Non ci sono informazioni su eventuali conseguenze o chiusure temporanee. La situazione è aggiornata e monitorata dall’ente regionale incaricato.