Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 17 | 25

Notizia in breve

Alle 17:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla viabilità di Roma e del Lazio. Astral Infomobilità ha diffuso un avviso sulla situazione del traffico. La situazione attuale mostra rallentamenti e code in alcune zone della città. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente. La viabilità resta sotto osservazione e si consiglia di percorrere percorsi alternativi.