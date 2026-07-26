Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Un incidente ha causato code e rallentamenti sul raccordo anulare di Roma nel pomeriggio del 26 luglio. Secondo il servizio di Astral infomobilità, ci sono problemi di viabilità sulla carreggiata, con traffico rallentato. La situazione è in evoluzione e si consiglia di percorrere percorsi alternativi o di monitorare gli aggiornamenti sulla mobilità regionale. Nessuna informazione su feriti o interventi specifici.