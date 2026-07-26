Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 16 | 25
Un incidente ha causato code e rallentamenti sul raccordo anulare di Roma nel pomeriggio del 26 luglio. Secondo il servizio di Astral infomobilità, ci sono problemi di viabilità sulla carreggiata, con traffico rallentato. La situazione è in evoluzione e si consiglia di percorrere percorsi alternativi o di monitorare gli aggiornamenti sulla mobilità regionale. Nessuna informazione su feriti o interventi specifici.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha chiamato raccordo anulare dove a causa di un incendio il traffico bloccato in entrambe le direzioni tra Laurentina puntina sempre sul Raccordo Anulare interna si segnalano anche coda per un incidente nei pressi dell'uscita di via del mare è aperto invece il tratto Urbano della A24 tratto gli atti e raccordo anulare In quest'ultima dire precedentemente chiuso per incendio possiamo l'autostrada risolto l'incidente sulla Firenze Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione della capitale in entrata verso Roma invece code per incidente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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