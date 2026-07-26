Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 15 | 25

A causa di un incidente, il raccordo anulare a Roma registra rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Sul tratto interessato si segnalano limitazioni alla circolazione e congestione del traffico. La situazione è in evoluzione e si consiglia agli automobilisti di percorrere percorsi alternativi o di pianificare gli spostamenti in base ai aggiornamenti forniti. Non sono state segnalate altre criticità sulla rete stradale della regione Lazio.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare dove a causa di un incendio il traffico è bloccato entrambe le direzioni tra Laurentina e Pontina e ha preso raccordo anulare l'interna si segnalano anche code per un incidente nei pressi dell'uscita di via del Mare disagi dovuti agli incendi anche nel tratto Urbano della A24 dove è chiuso il tratto tratto di raccordo anulare In quest'ultima direzione chiuso anche lo svincolo di via Togliatti in entrata Verso il raccordo a chiamare autostrade sulla Firenze Roma incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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