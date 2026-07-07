Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 7 luglio 2026, il traffico sulla maggior parte delle strade di Roma e del Lazio risulta regolare, secondo il servizio Astral Infomobilità. Nessuna criticità o coda significativa è stata segnalata. La viabilità appare fluida, senza incidenti o interruzioni in corso. La situazione rimane stabile e senza variazioni rispetto alle ore precedenti.

Astral infomobilità ti saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare Sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione segnaliamo Codes Invece sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Pontina si transita su una sola corsia corre anche in interna tra Ardeatina e Pontina e code per incidente sulla stessa Pontina 3 Spinaceto il raccordo direzione Roma passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia I treni non effettuano a fermata ad... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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