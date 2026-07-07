Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15:25 del 7 luglio 2026, il traffico sulla maggior parte delle strade di Roma e del Lazio risulta regolare, secondo il servizio Astral Infomobilità. Nessuna criticità o coda significativa è stata segnalata. La viabilità appare fluida, senza incidenti o interruzioni in corso. La situazione rimane stabile e senza variazioni rispetto alle ore precedenti.

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