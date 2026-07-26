Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 del 26 luglio 2026, l’Astral Infomobilità segnala problemi sulla complanare tra Roma e Fiumicino. Si registrano rallentamenti e code a causa di un incidente che coinvolge più veicoli. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i soccorritori. La circolazione risulta rallentata in entrambe le direzioni, con traffico che si accumula in prossimità dell’area interessata. Nessun dettaglio sulle cause o eventuali feriti.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla complanare della Roma Fiumicino rimosso l'incidente precedenza riaperta la complanare Al km 8 in direzione Fiumicino via aperte anche le rampe che dal raccordo anulare in mettono sulla Roma Fiumicino sia interna che esterna in direzione dell'aeroporto Siamo sulla statale Pontina rallentamenti qui per traffico In entrambe le direzioni all'altezza di Porto Badino nel Comune di Terracina su via Appia Ci sono code nei due sensi di marcia all'altezza di Terracina di fondi e di forma Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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