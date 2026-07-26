Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Alle 13:25 del 26 luglio 2026, l’Astral Infomobilità segnala problemi sulla complanare tra Roma e Fiumicino. Si registrano rallentamenti e code a causa di un incidente che coinvolge più veicoli. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i soccorritori. La circolazione risulta rallentata in entrambe le direzioni, con traffico che si accumula in prossimità dell’area interessata. Nessun dettaglio sulle cause o eventuali feriti.