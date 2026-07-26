Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 12 | 25
Alle 12:25 del 26 luglio 2026, si segnala un problema sulla Roma-Fiumicino. La viabilità presenta rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con traffico intenso tra il raccordo e l’aeroporto. La situazione riguarda principalmente le corsie di corsa e si verifica in orario di punta. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure. La circolazione risulta congestionata, con veicoli fermi o a passo d’uomo.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino in complanare a causa dell'incidente avvenuto in precedenza permane chiusa la complanare Al km 8 in direzione Fiumicino chiuse anche le rampe che dal raccordo anulare in mettono sulla Roma Fiumicino sia interna che esterna solo in direzione dell'aeroporto deviazioni sul posto ci spostiamo sulla statale Pontina rallentamenti in cui per traffico In entrambe le direzioni all'altezza di Porto Badino nel Comune di Terracina su via Appia Ci sono code proprio a Terracina nei due sensi di marcia e incolonnamenti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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