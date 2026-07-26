Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 12 | 25

Da romadailynews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12:25 del 26 luglio 2026, si segnala un problema sulla Roma-Fiumicino. La viabilità presenta rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con traffico intenso tra il raccordo e l’aeroporto. La situazione riguarda principalmente le corsie di corsa e si verifica in orario di punta. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure. La circolazione risulta congestionata, con veicoli fermi o a passo d’uomo.

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