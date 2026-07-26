Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 10 | 25

Notizia in breve

Alle 10:25 di oggi, un incidente ha causato disagi sulla viabilità nella regione Lazio. La segnalazione, diffusa da Astral infomobilità, indica che il problema è stato risolto. La strada coinvolta rimane monitorata, ma al momento non si registrano più blocchi o rallentamenti significativi. La circolazione sta tornando alla normalità dopo le operazioni di gestione dell’incidente.