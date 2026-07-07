Il 7 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma. La comunicazione riguarda un servizio della regione Lazio dedicato alla strada tra Roma e Napoli. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul traffico o eventuali disagi. La nota si rivolge agli utenti che si spostano lungo questa tratta, senza indicare modifiche o interventi specifici sulla viabilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per l'attenzione sulla Roma Napoli chiude tra Anagni e direzione Napoli per veicolo in fiamme mentre è un incidente la causa delle cose in carreggiata esterna del raccordo tra Casilina e 24 e a seguire il code a tratti tra cassiera siete mentre interna traffico intenso tra Flamingo e Salaria se la diramazione Roma sud e Appia su via Appia traffico intenso tra Frattocchie e l'aeroporto di Ciampino in direzione Roma Anche a causa di lavori con conseguente riduzione di carreggiata ripercussioni su via dei Laghi Concorde a partire... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 di oggi, sulla strada tra Roma e Firenze si registrano due chilometri di coda.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Stadio Roma, Rocca: L'acustica e la viabilità non sono aspetti negoziabili. Dobbiamo avere delle garanzie; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40.

#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada Roma ... romadailynews.it

Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it