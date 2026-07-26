Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 09 | 25
Il traffico a Roma e nella regione Lazio è attualmente senza particolari criticità. La comunicazione di Astral infomobilità, aggiornata alle 9:25 del 26 luglio 2026, segnala che non ci sono congestioni o interventi in corso sulla rete stradale. La situazione resta stabile e non sono segnalati incidenti o lavori che possano influire sulla viabilità.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento privo di particolari criticità gran parte delle strade e autostrade della nostra regione ad eccezione di rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscite via del Mare Roma Fiumicino a causa di un incidente sulla rampa di uscita per la Roma Fiumicino consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio previste oggi precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e proprio a causa del maltempo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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