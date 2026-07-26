Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 09 | 25

Notizia in breve

Il traffico a Roma e nella regione Lazio è attualmente senza particolari criticità. La comunicazione di Astral infomobilità, aggiornata alle 9:25 del 26 luglio 2026, segnala che non ci sono congestioni o interventi in corso sulla rete stradale. La situazione resta stabile e non sono segnalati incidenti o lavori che possano influire sulla viabilità.