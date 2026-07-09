Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 07 | 25

Il traffico a Roma e nel Lazio è aumentato questa mattina, secondo le rilevazioni di Astral Infomobilità. La situazione si registra alle 7:25 del 9 luglio 2026. La rete stradale mostra congestioni in diverse zone, con un incremento del volume di veicoli rispetto alle ore precedenti. La comunicazione segnala un flusso di traffico in crescita, senza indicazioni di incidenti o chiusure specifiche. La situazione è monitorata in tempo reale dalla rete di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto in queste ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative nello specifico sul Raccordo Anulare interna si sta in coda tra l'uscita diramazione Roma sud e ambiente esterna rallentamenti tra Casal del Marmo e boccette tra Aurelia e Pesca sull'altra turbano della Roma Teramo Si procede a rilento da Tor Cervara il bivio per la tangenziale est in direzione centro Primiera allentamenti sulla Roma Fiumicino da pranzo del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur sulla statale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma - X x.com

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