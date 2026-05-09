Ben trovati dalla redazione di infomobilità, servizio della regione Lazio. Alle prime ore del mattino del 9 maggio 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma mostra alcune criticità, con rallentamenti e code in alcune arterie principali. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e sugli eventuali interventi in corso per gestire le criticità.

Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione perché in viaggio sull'autostrada segnaliamo nebbia A Banchi sulla A1 roma-napoli tra Colleferro e Ferentino sulla firenze-roma tra Orvieto e Guidonia Montecelio mentre segnaliamo pioggia tra il bivio A1 diramazione Roma Sud A1 Firenze Roma invitiamo a prestare la massima attenzione da Federico Di Lernia infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260509fileeba59086-2c3c-4e98-bc54-c94fdffca4d3viabilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 07:25

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio intenso il traffico sul Raccordo...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e un'apertura incidente sulla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità Bentrovati lo ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda Trotti per traffico ... romadailynews.it

Cinghiali a Roma, ora cambia tutto: accordo Regione-Campidoglio e interventi entro 48 oreRegione Lazio e Roma Capitale firmano l’accordo sui cinghiali: interventi entro 48 ore, sicurezza, tutela del territorio e contrasto alla PSA. ilquotidianodellazio.it

#Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com