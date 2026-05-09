Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben trovati dalla redazione di infomobilità, servizio della regione Lazio. Alle prime ore del mattino del 9 maggio 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma mostra alcune criticità, con rallentamenti e code in alcune arterie principali. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e sugli eventuali interventi in corso per gestire le criticità.

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Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione perché in viaggio sull'autostrada segnaliamo nebbia A Banchi sulla A1 roma-napoli tra Colleferro e Ferentino sulla firenze-roma tra Orvieto e Guidonia Montecelio mentre segnaliamo pioggia tra il bivio A1 diramazione Roma Sud A1 Firenze Roma invitiamo a prestare la massima attenzione da Federico Di Lernia infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260509fileeba59086-2c3c-4e98-bc54-c94fdffca4d3viabilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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