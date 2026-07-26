Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 08 | 25

Notizia in breve

Nella mattinata del 26 luglio 2026, alle 8:25, la circolazione sulla rete stradale di Roma e del Lazio rimane regolare. L’azienda di trasporti regionale ha comunicato che non si registrano disagi o variazioni significative. Il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità, confermando la stabilità del traffico e l’assenza di incidenti o chiusure temporanee. La situazione si mantiene sotto controllo, senza interventi straordinari in atto.