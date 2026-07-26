Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 08 | 25
Nella mattinata del 26 luglio 2026, alle 8:25, la circolazione sulla rete stradale di Roma e del Lazio rimane regolare. L’azienda di trasporti regionale ha comunicato che non si registrano disagi o variazioni significative. Il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità, confermando la stabilità del traffico e l’assenza di incidenti o chiusure temporanee. La situazione si mantiene sotto controllo, senza interventi straordinari in atto.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade della nostra regione ad eccezione di rallentamenti per traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscite via del Mare Roma Fiumicino consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo di dalla Protezione Civile del Lazio previste oggi precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e proprio a causa del maltempo laziomar informarti nella giornata di oggi sono alcune corse i... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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