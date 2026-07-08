Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 8 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità. Secondo il servizio di Astral infomobilità, ci sono rallentamenti e congestioni in varie zone della città. Le principali arterie mostrano traffico intenso, con alcune tratte che registrano code significative. La situazione viene monitorata costantemente e aggiornamenti sono disponibili attraverso i canali ufficiali della regione.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Come di consueto in queste prime ore del mattino partiamo dal raccordo anulare traffico in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna code tra A24 Roma Teramo e la Tiburtina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso code da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro Roma sulla via Flaminia si sta in fila da raccordo anulare a via Due Ponti verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla Salaria assiste in coda all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe usciamo da... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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