Alle prime luci dell'alba, alle 07:25 del 8 maggio 2026, la situazione della viabilità nella regione Lazio viene aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. La comunicazione fornisce informazioni sul traffico e eventuali disagi nelle strade di Roma e dintorni, offrendo ai cittadini un quadro delle condizioni attuali per pianificare i propri spostamenti. La redazione monitora costantemente la situazione per offrire aggiornamenti tempestivi.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio partiamo subito dal tratto Urbano A24 Roma Teramo a causa di un auto in panne ci sono lunghi incolonnamenti tra il raccordo in via Dei Fiorentini in direzione del centro la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in interna file tra diramazione Roma sud e Appia mentre in esterna si rallenta tra Flaminia Cassia diamo uno sguardo alle consolari rallentamenti e code interessano la Cassia tra la storta e la Giustiniana poi il 20 sulla Flaminia la Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 07:25

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per ascoltare e individuare m ... ansa.it

Comunicazione di servizio Viabilità Da ieri, 4 maggio, fino a mercoledì 13 maggio, Via Roma è chiusa al traffico veicolare per consentire il completamento dei lavori di regimazione delle acque in Via Bonfante. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo facebook