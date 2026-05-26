Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 26 maggio 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio segnala aggiornamenti tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale e eventuali criticità nella zona di Roma. La comunicazione viene diffusa dalla redazione di Astral Infomobilità, che monitora costantemente lo stato delle strade e aggiorna i cittadini con dati aggiornati.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale Come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia e Pescaccio poi si procede a rilento dalla Prenestina la Tiburtina interna si sta in coda dalla Casilina l'appia Ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro il traffico intenso anche sulle consolari file sulla Cassia sulla Flaminia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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