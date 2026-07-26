In una riunione in Prefettura si sono confrontate le istituzioni e le organizzazioni del terzo settore coinvolte nel progetto Fami. Sono stati discussi i progressi nelle attività di inclusione sociale, coesione territoriale e integrazione. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di enti locali, associazioni e servizi sociali impegnati nel supporto alle persone più vulnerabili. L’obiettivo principale è stato coordinare le azioni in corso e pianificare interventi futuri.

Inclusione sociale, coesione territoriale e integrazione sono temi centrali nell’attività della Prefettura di Fermo, resi concreti dall’impegno volto a mettere in rete istituzioni, enti del terzo settore e realtà impegnate quotidianamente a fianco delle persone più fragili. In questo contesto, presso la Prefettura, si è svolto un incontro dedicato all’aggiornamento delle attività del Progetto Fami (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) rinnovato per il nuovo triennio. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra i partner impegnati nella costruzione di percorsi di inclusione sociale e integrazione dei cittadini di Paesi terzi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vertice in Prefettura sulle attività del progetto Fami

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