Confesercenti Campania vertice in Prefettura | Controlli antimafia più severi per le nuove attività

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro in Prefettura tra rappresentanti di Confesercenti Campania e le autorità locali. Il tema principale è stato l’aumento dei controlli antimafia rivolti alle nuove attività nel settore del turismo, con l’obiettivo di prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Durante la riunione sono state discusse le misure da adottare per rendere più stringenti le verifiche e garantire una maggiore sicurezza nel settore.

Rafforzare i controlli per arginare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel turismo. È questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina nella Prefettura di Napoli tra istituzioni e rappresentanti delle associazioni datoriali del comparto turistico. La riunione, dedicata alla “prevenzione amministrativa antimafia nel settore del turismo alberghiero e della ristorazione”, è stata coordinata dai viceprefetti Franca Fico e Dario Annunziata e ha visto la partecipazione di Confesercenti Campania con il presidente Vincenzo Schiavo, insieme ai rappresentanti delle categorie aderenti ad AssoturismoConfesercenti: Achille Lauro per Assoviaggi, Diego Borrelli per Fiepet, Marco Zuppetta per Assohotel e Piero Arlando per Aigo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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