Il Tar ha deciso sul caos riguardante il calendario delle partite di Champions League, con una particolare attenzione alle date e agli orari delle sfide. La questione ha portato a un vertice tra la Serie A e la Prefettura per discutere le modifiche da attuare. Nel frattempo, le tifoserie hanno manifestato proteste, evidenziando le preoccupazioni legate alla programmazione delle partite, in particolare quelle in programma il lunedì alle 20:45. La situazione rimane oggetto di attenzione e discussione tra le parti coinvolte.

2026-05-14 18:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Tifoserie in protesta: i pericoli di giocare lunedì alle 20:45. La preoccupazione è che giocare di lunedì sera possa portare le tifoserie di Roma e Lazio a protestare fuori dallo stadio. Il derby della Capitale è già di per sé una partita molto sentita e questa situazione rischia di aver peggiorato il tutto, creando così ancora più problemi di ordine pubblico. Come se non bastasse, giocare un derby di sera sarebbe proibito, o almeno lo era prima della decisione della Prefettura di posticipare il match a lunedì alle 20:45. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Caos calendario, date e orario sfide Champions: c’è la decisione del Tar, vertice Serie A-Prefettura

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JUVE AI PLAYOFF, SPRECO ATALANTA: IL COMMENTO AL MERCOLEDÌ DI CHAMPIONS LEAGUE

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