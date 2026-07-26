Verso il gasolio sotto i 2 euro? Il piano salva estate del governo e i dubbi su chi dovrà pagare | l’aiuto dagli incassi con i Pos

Il governo ha annunciato un piano chiamato “salva estate” con l’obiettivo di far scendere il prezzo del gasolio sotto i 2 euro al litro entro agosto, e di evitare che la benzina superi questa soglia. Si prevede di finanziare l’intervento attraverso un aiuto derivante dagli incassi generati dai pagamenti con i POS. La misura mira a contenere l’aumento dei costi di carburante, che in alcuni casi sta già superando questa cifra.

L’obiettivo di Palazzo Chigi far scendere per agosto il prezzo del gasolio sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro e, allo stesso tempo, evitare che la benzina la superi, come già sta succedendo in alcuni casi isolati ma in aumento. Missione che non si preannuncia per niente facile, vista l’impennata di prezzi già a fine luglio dei carburanti, tanto in città quanto, manco a dirlo, in autostrada. Il tentativo del governo è previsto per la prossima settimana, senza aspettare il Consiglio dei ministri fissato per il 4 agosto, considerato ormai troppo lontano. A spingere in questa direzione è soprattutto la premier Giorgia Meloni, che secondo il Messaggero ai suoi avrebbe detto: «Non possiamo attendere oltre, il Cdm del 4 agosto è troppo in là, un’era geologica». 🔗 Leggi su Open.online

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