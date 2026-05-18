Fino a 2.400 euro per pagare l' affitto a Milano | chi può chiedere il nuovo aiuto per gli under 35
A Milano arriva un nuovo sostegno per i giovani under 35 che devono affrontare le spese di affitto. Si tratta di un bonus una tantum di 2.400 euro destinato a chi risiede nel Comune e ha un reddito adeguato. Il finanziamento, di recente approvazione, prevede uno stanziamento complessivo di 353 milioni di euro, destinati a coprire questa iniziativa. La misura mira a offrire un aiuto concreto ai giovani lavoratori che vivono in città e incontrano difficoltà nel pagare l’affitto.
Un bonus di 2.400 euro una tantum per aiutare i giovani lavoratori a pagare l'affitto a Milano. Il comune ha stanziato ulteriori 353.902 euro per finanziare la misura unica sostegno affitto per giovani lavoratori. Le risorse, assegnate a palazzo Marino da Regione Lombardia, vanno a incrementare i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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