Fino a 2.400 euro per pagare l' affitto a Milano | chi può chiedere il nuovo aiuto per gli under 35

A Milano arriva un nuovo sostegno per i giovani under 35 che devono affrontare le spese di affitto. Si tratta di un bonus una tantum di 2.400 euro destinato a chi risiede nel Comune e ha un reddito adeguato. Il finanziamento, di recente approvazione, prevede uno stanziamento complessivo di 353 milioni di euro, destinati a coprire questa iniziativa. La misura mira a offrire un aiuto concreto ai giovani lavoratori che vivono in città e incontrano difficoltà nel pagare l’affitto.

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