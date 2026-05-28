Il premier ha dichiarato che, di fronte alla crisi energetica globale, nessun governo può agire da solo e ha chiesto aiuto all'Unione Europea. Durante un'intervista televisiva, ha parlato delle trattative in corso con la Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità nelle misure contro il caro energia. La richiesta mira a trovare soluzioni condivise per affrontare le difficoltà legate ai costi energetici.

“Non possiamo dire ai cittadini chei soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi“. Ospite diMattino Cinque, il presidente del ConsiglioGiorgia Meloniparla delletrattative in corso con la Commissione Ueper ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Per far fronte a quest’ultima emergenza, Roma chiede infatti a Bruxelles di poterdeviare dai vincoli di spesa con un margine analogo a quello per le spese della difesa, ossia fino a un massimo dell’1,5% del prodotto interno lordo. Il premier sottolinea l’importanza dellacooperazione a... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caro energia, Meloni invoca aiuto Ue: ‘Con crisi globale nessun governo si salva da solo’

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