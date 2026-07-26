Entro venerdì 31 luglio, Verona deve consegnare la proposta ufficiale riguardante lo stadio che intende proporre per gli Europei di calcio del 2032. La città ha ancora cinque giorni per presentare la documentazione richiesta, necessaria per concorrere come sede dell’evento. Attualmente, il progetto del nuovo stadio Bentegodi non sembra essere incluso tra le opzioni presentate. La decisione finale sulla scelta delle sedi europee sarà presa nelle prossime settimane.

Il dato certo è che mancano solo cinque giorni. Entro venerdì prossimo, 31 luglio, Verona dovrà presentare la sua proposta «certificata» su quale stadio intenda proporre per essere scelta come una delle cinque sedi italiane degli Europei di calcio 2032. E dovrà accompagnarla con il relativo progetto, con il contratto firmato dal Comune e, soprattutto, con la garanzia di avere la necessaria copertura finanziaria. Una «dead line» precisa, confermata ieri 25 luglio dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi. E Verona (unica città veneta a chiedere di esser coinvolta, visto che Venezia, dove pure si sta lavorando al nuovo stadio, non l’ha mai fatto) non pare prontissima. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona e il nuovo stadio Bentegodi, verso il «no» per gli Europei di calcio: restano solo cinque giorni per il progetto

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