Il club ha comunicato di aver affidato allo studio Gensler la progettazione del nuovo stadio, che sarà costruito nell’area dell’attuale impianto. L’iter per la realizzazione è stato avviato e il progetto prevede la sostituzione dell’attuale stadio con una nuova struttura. La decisione riguarda la sede del vecchio impianto, che resterà il sito scelto per il nuovo impianto.

Per il Verona è già tempo di ripartire. Nonostante la retrocessione in Serie B, l'Hellas guarda avanti e getta le basi per il futuro: il club ha infatti reso noto di aver affidato allo studio californiano Gensler il progetto del nuovo stadio. Il nuovo impianto sorgerà nell'area dove è situato il Marcantonio Bentegodi, sede delle partite casalinghe della squadra veneta. L'annuncio segue la presentazione dello studio di fattibilità del progetto al Comune di Verona dello scorso 5 novembre. L'epilogo amaro della stagione sportiva non cambia le amizioni di Presidio Investors, società texana di private equity che ha rivelato il club nel gennaio 2025 da Maurizio Setti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona, avanti per il nuovo stadio: progetto affidato allo studio Gensler

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