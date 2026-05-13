A Verona si prepara una svolta significativa per lo stadio “Bentegodi”, con l’incarico di progettazione affidato a grandi aziende del settore. La decisione segna un passo importante nella definizione del nuovo impianto, che sarà realizzato in città. La scelta coinvolge compagnie di riconosciuto livello internazionale, pronte a mettere in campo le loro competenze per la futura struttura. L’obiettivo è sviluppare un progetto che possa rispondere alle esigenze della tifoseria e della comunità locale.

Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» La Serie A e la Prefettura al lavoro: possibile anticipo del derby di Roma alle ore 12 di domenica. Cosa sta succedendo Real Madrid nel caos, l’attacco frontale a Florentino: «Spogliatoio di ragazzini viziati, è l’ora di un’alternativa. No a Mourinho» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Verona volta pagina: ecco chi firmerà il nuovo stadio “Bentegodi”

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Nuovo stadio Bentegodi: intervista al Sindaco Damiano Tommasi

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