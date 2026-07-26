Veroli conquista l’argento nella spada | terza medaglia italiana ai Mondiali di Hong Kong

Da napolipiu.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Davide Di Veroli si è aggiudicato la medaglia d’argento nella gara individuale di spada maschile ai Mondiali di scherma a Hong Kong. La competizione si è svolta in Cina e rappresenta la terza medaglia italiana conquistata a questi campionati. La finale si è conclusa con la vittoria di un atleta di nazionalità diversa, lasciando il secondo posto al rappresentante italiano.

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Davide Di Veroli: Medaglia d’Argento ai Mondiali di Scherma. HONG KONG (CINA) – Davide Di Veroli ha brillato nella prova individuale di spada maschile durante i Mondiali di scherma in corso ad Hong Kong. Il 24enne romano, appartenente al gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento. Nella finale, disputata presso l’Asia-World Arena, Di Veroli ha dato battaglia fino all’ultimo, ma si è dovuto arrendere allo svizzero Lucas Malcotti, che ha vinto con un punteggio di 12-11. Questo risultato rappresenta il terzo argento per l’Italia in due giorni di competizioni individuali, dopo i successi di ieri della spadista Giulia Rizzi e del fiorettista Filippo Macchi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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