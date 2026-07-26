Un schermidore italiano ha raggiunto la semifinale nella spada maschile ai Mondiali di Hong Kong, assicurandosi già una medaglia. La seconda giornata della competizione si conclude con la certezza di almeno una medaglia per gli azzurri, in attesa di ulteriori risultati. La partecipazione si sta rivelando positiva, con il atleta che si prepara ora alla fase decisiva della gara. La competizione prosegue con altri incontri in programma.

Seconda giornata ai Mondiali di Hong Kong e azzurri che chiuderanno sicuramente con una medaglia al collo, si spera del miglior colore possibile. La indosserà il 24enne romano Davide Di Veroli che ha conquistato l'accesso in semifinale grazie a una grandissima rimonta nei quarti contro il giapponese Ryu Matsumoto che, avanti 12-8 a 21 secondi dalla fine e 13-10 a 10", si è fatto agganciare per poi perdere nel minuto supplementare (avendo la priorità) 14-13 subendo la parata e risposta decisiva dell'azzurro. In semifinale Di Veroli affronterà alle 12 il giapponese Masaru Yamada, mentre dall'altra parte del tabellone la sfida sarà tra il saudita Khalifah Alomairi (prima medaglia dell'Arabia Saudita ai Mondiali), n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali di Hong Kong: Di Veroli già a medaglia, è in semifinale nella spada maschile

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