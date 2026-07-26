Durante la trasmissione 4 di sera, il giornalista Francesco Verderami ha definito i partecipanti alla protesta No Tav come terroristi, commentando le violenze avvenute ieri in Val di Susa. Verderami ha anche criticato il comportamento del sindaco di Torino, accusandolo di aver preso una posizione favorevole ai manifestanti. Le dichiarazioni sono state fatte in diretta televisiva e hanno suscitato diverse reazioni.

Nel corso della trasmissione 4 di sera, Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera, ha commentato con toni inevitabilmente duri le violenze avvenute ieri in Val di Susa durante la marcia No Tav. E ha parlato senza mezzi termini di "bande armate" di "terroristi". Al centro del suo intervento, la distinzione tra il diritto a manifestare e gli episodi di violenza contro le forze dell'ordine. Verderami ha sottolineato innanzitutto come, nonostante le misure preventive predisposte dalle autorità, gli autori delle violenze siano riusciti a raggiungere le aree presidiate: "Che si tratti di bande armate, lo testimonia il fatto che... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Verderami: "NoTav? Sono teroristi". E smaschera il sindaco di Torino

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