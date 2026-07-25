In Val di Susa, gruppi No Tav con volti coperti hanno attaccato il cantiere di Chiomonte e le forze dell’ordine, usando razzi, bombe carta, molotov e altri oggetti. Sono stati diffusi video che mostrano scene di violenza e scontri. Non sono stati segnalati feriti o arresti. La protesta è continuata con azioni di aggressione contro le strutture e le forze di sicurezza presenti sul campo.

Scene di guerra in Val di Susa dove i No Tav a volto coperto hanno assaltato il cantiere di Chiomonte e le forze dell'ordine con razzi, bombe carta, molotov e oggetti di ogni tipo. Gli antagonisti sono riusciti a entrare nell'area lanciando pietre, bulloni, bombe incendiarie, e sono stati respinti fuori dall'area dalle forze dell'ordine che hanno risposto agli attacchi con l'utilizzo di lacrimogeni e idranti. Dopo oltre un'ora di scontri, gli antagonisti protagonisti dell'assalto al cantiere della Tav di Chiomonte, respinti e allontanati dall'area, stanno ritirandosi attraverso boschi e sentieri sotto la attento monitoraggio delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Razzi e bombe, guerra NoTav in Val di Susa: i video choc e l'agguato alle forze dell'ordine

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