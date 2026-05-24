Torino Juve i pullman delle due squadre sono arrivato all’Olimpico Grande Torino – FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman di Torino e Juventus sono arrivati all’Olimpico Grande Torino per la partita in programma alle 20:45. La zona è stata raggiunta dalle vetture delle due squadre, con le formazioni che si preparano per il calcio d’inizio. Sul campo si stanno svolgendo le operazioni di verifica e preparazione prima del fischio iniziale. Non ci sono state segnalazioni di incidenti o particolari disagi nelle ore precedenti al match.

di Marco Baridon Torino Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Olimpico Grande Torino per la sfida delle 20:45. Le FOTO e i VIDEO del pre-partita. (inviato all’ Olimpico Grande Torino ) – L’atmosfera all’esterno dell’ Olimpico Grande Torino si scalda a circa un’ora e mezza prima del fischio d’inizio delle 20:45, quando i pullman delle due squadre hanno fatto il loro arrivo al tunnel dei garage. Ad aprire il varco tra la folla è stato il Torino con i tifosi di casa che hanno incitato i propri calciatori. Il #Torino è arrivato allo Stadio Olimpico Grande Torino per il derby? “Uccid***li” il coro dei tifosi? #ToroJuve? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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