Sei associazioni hanno scritto una lettera a Barbera, criticando l’assenza di registe donne nella selezione di Venezia 83. Nella missiva viene evidenziato che nessuna delle pellicole in gara è diretta da donne. La lettera sottolinea inoltre che questa scelta riflette una mancanza di rappresentanza femminile nel settore. La decisione di non includere registe donne ha suscitato reazioni tra le associazioni che chiedono maggiore attenzione a questa questione.

6 associazioni hanno firmato una lettera indirizzata a Barbera a seguito della decisione presa sui film in gara a Venezia 83. Ciò che si sottolinea è come le donne siano in netta minoranza rispetto agli uomini 100autori, Anac, Air3, Docit, Ewa e Women in Film Television & Media Italiahanno deciso di firmare una lettera congiunta a seguito della scelta deititoli dei filmche è stata fatta per Venezia 83. Queste associazioni sottolineano come non sia stato dato affatto spazio alle donne che, non solo a livello numerico, sono molte di meno rispetto agli uomini. Venezia 83, la lettera: “Ogni selezione è il risultato di uno sguardo, di una... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Venezia 83, l’assenza di registe donne si fa sentire: la lettera indirizzata a Barbera

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