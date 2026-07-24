Durante la presentazione ufficiale, Alberto Barbera ha annunciato il programma della 83ª Mostra del Cinema di Venezia. L’edizione si svolge senza partecipazioni ufficiali di Italia, Francia e Germania a Cannes e Berlino, ma Venezia si conferma come piattaforma di rilievo. Barbera ha sottolineato come l’Italia si stia riprendendo, anche se con alcune criticità. La conferenza si è conclusa ieri, con molte riflessioni sul ruolo della manifestazione nel panorama cinematografico internazionale.

Si è conclusa ieri la diretta in cui Alberto Barbera ha presentato il programma completo della Biennale del cinema di Venezia. L’edizione numero 83 presenta tante microriflessioni. Da una parte: l’Italia, che trionfa con ben cinque grandi titoli, riprende luce, dopo le esclusioni ai festival internazionali. Cosa sta succedendo? Il taglio dei contribuiti europei. Il taglio di due milioni di euro alla Biennale da parte della UE domina sugli argomenti affrontati nel giorno della presentazione di Venezia 83. “La ricaduta di questo taglio minacciato della Comunità Europea non sembra avere conseguenze sull’attività, non mi è stato chiesto di rinunciare a nulla o di tagliare alcunché in quelle che sono e che rimarranno le attività programmate per quest’anno e per l’anno prossimo”, rassicura il direttore Alberto Barbera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Metropolitanmagazine.it - Venezia 83: parlano Barbera e Buttafuoco: “L’Italia – fuori da Cannes e Berlino – riemerge a Venezia con i suoi chiaroscuri”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mostra del Cinema di Venezia 2026: annunciata la giuria internazionale di Venezia 83 presieduta da Maggie GyllenhaalLa giuria internazionale di Venezia 83, che assegnerà il Leone d’Oro e altri premi, è stata annunciata.

Leggi anche: Venezia 83: fuori ora i titoli della settimana della critica. SIC 2026, tra sperimentazione e coraggio.

Temi più discussi: Barbera: Il taglio del contributo europeo? Sconcertante; Dio ride di Giovanni Veronesi è il film di chiusura della Biennale Cinema 2026; Venezia 83: Moretti, Strippoli, De Angelis, Pallaoro e Bechis in concorso e tanta Italia in programma alla Mostra del Cinema; Venezia 83: Dio ride di Giovanni Veronesi è il film di chiusura della Mostra.

Venezia 83: parlano Barbera e Buttafuoco: L’Italia – fuori da Cannes e Berlino – riemerge a Venezia con i suoi chiaroscuriSi è conclusa ieri la diretta in cui Alberto Barbera ha presentato il programma ... msn.com

Venezia 83, presentato il programma: cinque italiani in concorsoLa notizia in sintesiVenezia 83 si terrà al Lido dal 2 al 12 settembre 2026.Cinque film italiani concorrono per il Leone d’Oro.Ink di Danny Boyle apri ... assodigitale.it