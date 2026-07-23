Il concorso della prossima Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, vedrà una selezione di film che punta sulla realtà e sulla diversità. Tra le poche registe presenti, non si fa distinzione di genere. Il direttore della mostra ha sottolineato che la scelta dei film non si basa su categorie specifiche, ma sulla qualità e l’originalità delle opere. La presenza italiana e il ricambio generazionale sono tra i temi principali della selezione.

Il direttore della Mostra e la composizione del concorso dell’edizione in programma dal 2 al 12 settembre: gli italiani, il ricambio generazionale, e perché la grande Hollywood non ci sarà. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Alberto Barbera: “A Venezia il cinema della realtà. Poche registe? Non scegliamo in base al genere”

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