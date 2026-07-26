Velasco perentorio dopo il terzo posto dell'Italia in VNL femminile | Non dobbiamo montarci la testa
Dopo il terzo posto in Nations League, il team femminile di pallavolo ha battuto la Cina 3-1, confermando il podio per il terzo anno consecutivo. Velasco ha sottolineato che non bisogna lasciarsi prendere dalla presunzione. La squadra aveva perso in semifinale, ma ha reagito con questa vittoria. La prestazione ha permesso di mantenere il risultato positivo nel torneo.
L'Italia reagisce alla delusione della semifinale e supera la Cina 3-1, conquistando il terzo posto in Nations League e centrando il podio per il terzo anno di fila. Protagonista Antropova con 26 punti, ora le Azzurre puntano all'Europeo di agosto. Velasco: "Noi non dobbiamo montarci la testa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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