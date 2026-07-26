Velasco perentorio dopo il terzo posto dell'Italia in VNL femminile | Non dobbiamo montarci la testa

Notizia in breve

Dopo il terzo posto in Nations League, il team femminile di pallavolo ha battuto la Cina 3-1, confermando il podio per il terzo anno consecutivo. Velasco ha sottolineato che non bisogna lasciarsi prendere dalla presunzione. La squadra aveva perso in semifinale, ma ha reagito con questa vittoria. La prestazione ha permesso di mantenere il risultato positivo nel torneo.